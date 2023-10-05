有民眾投訴近期發現三峽長福橋下的三峽河有人亂倒廢水，導致魚群枉死，新北市環保局表示，1日接獲三峽區大同橋、長福橋有不明浮渣，淤積與死魚情形，立即派員查察，經快篩結果顯示，該浮渣泡沫實為泡沫並無急毒性反應；另現場零星魚屍經檢視，口部張開，無明顯外傷紅腫或出血等其他外觀特殊狀態，研判是受到溶氧偏低影響所致。

環保局表示，9月21日起陸續接獲三峽河段有死魚之情事，立即派員前往稽查了解，經快篩當時三峽河水質皆未發現有急毒性及異常反應，僅水中溶氧有測到低於2狀況，且水位偏低不利魚群生存。

接著再於10月1日接獲民眾反應，大同橋、長福橋有不明浮渣與死魚情形，經查察後該浮渣泡沫並無急毒性反應；另魚屍經檢視，無明顯外傷紅腫或出血等其他外觀特殊狀態，研判是受到溶氧偏低影響所致。

環保局強調，除於三峽河沿線的大同橋、長福橋持續使用科學儀器監測外，並將輔導三峽祖師廟商圈內因設攤產生類生活污水性質的攤商，要求限期加裝油脂截留器等污染防治設備，降低污染源流入三峽河，以維三峽當地水環境品質。