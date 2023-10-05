六股林口72號至75號聯通道路改善前現況老舊損壞。（金山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市金山區三界壇路97巷、清水路21巷、11鄰六股林口72號至75號聯通道路，以及13鄰南勢湖19號至27號聯通道路，因鋪面破損且不平整，且長時間使用已不堪負荷，新北市議員廖先翔要求改善，金山區公所將於近期展開為期10天道路銑鋪工程，將實施彈性交通維持計畫，提醒用路人注意。

金山區長劉昌松表示，此分案道路屬鄰里通行市區道路，不僅供當地居民通行及農作之便捷，亦是欣賞金山自然風情之觀光要道。沿途能觀賞荷花池與多樣鳥類並通往古蹟建築「李芑豐古宅」及銜接自行車道等多種景點。感謝廖先翔議員長期關心金山基礎建設並積極爭取改善。

廖先翔表示，金山區假日觀光車流量較為頻繁，改善路面破損並保障民眾通行安全尤為重要，相關基礎建設對在地亦能提升經濟發展，更改善市容觀感，提供民眾美觀且安全的生活通行環境。

金山區公所表示，將於施工期間將實施彈性交維，並保留部分車道通行，如遇雨天或天候不佳將另行通知順延。提醒用路人行經施工區域時減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。