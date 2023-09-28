蘋果iPhone 15全系列上市，但Pro及Pro Max經過用戶使用及實測後發現容易過熱的狀況，表現比三星今年的旗艦機Galaxy S23 Ultra還要差。此外，除了使用上的問題外，國外實測結果也發現，iPhone 15 Pro不僅在充電效率上輸給S23就連充電時的溫度也比較高。

美國科技媒體android authority報導，將iPhone 15 Pro及S23進行實測，若進行瀏覽網頁、視訊串流等工作時，iPhone 15 Pro溫度跟S23差不多，但如果進行Geekbench 6更嚴格的測試，iPhone 15 Pro會比S23高出1至2度，體感也還沒有出現明顯差距。

然而如果進行更嚴苛的3DMark Wild Life測試，iPhone 15 Pro的溫度就會快速升高，只要5分鐘就會達到40度，20分鐘會達到峰值47度，S23的表現雖同樣不佳，但溫度還是比iPhone 15 Pro低5.7%，落在39.9度（測試5分鐘）與44.7度（測試20分鐘）左右。

此外，如果同時進行4K/60 FPS錄影，僅僅5分鐘iPhone 15 Pro就比S23熱了7度，總結來看，iPhone 15 Pro溫度始終比較高，用戶的抱怨並不是毫無根據。

更糟糕的是，iPhone 15 Pro在充電效率與充電時的溫度表現也都不如S23，報導提到，與安卓不同，iOS沒有公開取得內部電池讀數的方法，只能透過外殼推估內部溫度，內部溫度通常會比外面高2至4度。

在此狀況下，iPhone 15 Pro最高溫達到36.1度，高於S23的35.5度，但iPhone 15 Pro充電功率平均約20W，S23最高則可以來到45W，所花費的充電時間也會比較長。

報導提到，測試iPhone 15 Pro的充電狀況雖然不像進行A17 Pro晶片測試時那樣令人擔憂，但考慮到 iPhone 15 Pro的功率水準相對較低且充電速度緩慢，手機溫度仍然偏高，電量從0至100%需要90分鐘才能充滿。