系統電今年上半年受到儲能出貨趨緩影響．導致系統電的上半年整體營收成長有限，然而隨著下半年儲能大客戶需求回籠，系統電在歷經7月的谷底後，8月終開始回升，9月合併營收2.95億元，月增15.43%，年減2.72%，累計前9月合併營收為24.03億元，年減3.4%。

看準全球儲能市場．系統電在今年7月正式分割子公司「電統能源」，希望能夠用更專業化的分工，拓展公司營運動能，尤其是目前全球逐漸進入數位5G的攻防戰，Data Center（資料中心）的擴展速度也是每年不斷飆升中。根據TrendForce預估2023年全球AI伺服器出貨量年增近4成，總出貨量約為120萬台，2024年更有機會來到150萬台，由此也預見了驚人的市場需求性。

系統電表示，全球趨勢帶動儲能需求，系統電近幾年不斷專攻高階儲能設備研發，積極搶攻高端市場，而現在「電統能源」接下來的第一步就是主攻Data Center必備的工業級BBU(電池備援模組)及UPS不斷電系統，因為過去積累的專業技術及 UL1973、UL9540A、IEC62619等多個工控級儲能系統電池國際安全認證加持護航，讓系統電就算在疫情期間，依舊能在中國市場始終保持穩定出貨，隨著國際知名AI大廠積極在世界各地擴廠，也連帶為「電統能源」的產品進軍全球打下良好基礎，在AI市場發展前景看好。