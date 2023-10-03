微電網可視需求將儲存之能源進行有效的分配與輸送，可克服再生能源間歇性的缺點，因此不但是再生能源的後盾，亦可做為大型電網之輔助電網，除可提昇現有電網韌性，還具備節能與永續雙重功能。全家平豐店身為光儲充整合系統示範店，當天災人禍導致斷電時可自行發電，必要時能與台電電網解連，以避免303大停電事件重演。以台灣現階段的環境來看，最適合進行微電網建置的地點包含學校、社區活動中心，再來就是普及率極高的便利商店，泓德能源期待可以增加示範店數，不僅可做為地方的能源教育場域，同時在需要時也可以發揮便利商店服務社區的功能。

泓德能源為智慧能源品牌，為客戶提供全方位的電力服務。旗下子公司「星星電力」是綠電顧問專家，可提供諮詢服務、轉供綠電並協助客戶取得綠電執照，未來也會將綠電銷售擴及一般家戶。負責充電樁業務的「星舟快充」目前正在規劃充電專用站，同時也希望透過產品銷售、充電站建置／運營等一條龍服務，以因應不同客戶別（通路、車廠、觀光相關、家戶）的各自需求。旗下負責養殖的漁電共生水產品牌「星源漁業」，養殖與規劃的漁獲與水產品正陸續增加中，今年除了已開賣的白蝦外，接下來還會有虱目魚、烏魚子等產品上線。泓德能源從2B到2C的過程中，也期待透過全家展開更多直接連結消費者端的合作。