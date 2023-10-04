工業電腦廠宸曜（6922）聚焦AI邊緣運算、強固型無風扇寬溫工業電腦及垂直市場應用電腦三大產品線，隨著AI邊緣運算下半年出貨放量，營收、毛利可望優於上半年，且受惠與客戶合作新品導入，明年營運更旺。

宸曜預計11月轉上櫃掛牌，工業電腦族群可望再添百元生力軍，公司主要專注強固型無風扇IPC平台、核心技術涵蓋嵌入式運算、產業數據採集分析，並以「Neousys」自有品牌拓展全球嵌入式電腦市場，應用包含自動化智能工廠、機器視覺、交通運輸、GPU智能運算、自動駕駛、監控和視覺分析等先進應用與指標解決方案。

宸曜董事長暨總經理高明和指出，今年上半年產品別營收比重以強固行無風扇寬溫電腦占49.72％最高，其次為AI邊緣運算電腦約29.36％、垂直市場應用電腦14.38％、I／O卡、周邊產品及其他約6.54％。

在應用部分，宸曜已成功打入半導體廠集成過程監控解決方案、電動車鋰電池雷射焊接、無人化軍事裝備，以及北美智慧安檢線、智能廢棄物分撿系統、移動式機械手臂搬運車；歐洲警用車牌辨識、中東地區自動駕駛運輸平台物流服務；亞洲電車先進駕駛輔助系統等專案。

宸曜上半年營收5.33億元，稅後淨利5,431.5萬元，EPS 2.39元，主要受大環境經濟因素影響，法人預估第二季已是營運谷底，下半年營收、毛利有望逐步回升。

針對各地區營運概況，宸曜發言人藍林忠指出，由於美就業數據強勁，當地客戶對市場看法逐漸由觀望轉趨中性，帶來一些訂單，而目前歐洲整體通路庫存還仍需一到兩季消化，但在AI邊緣運算發展有不少機會，專案合作從POC逐漸進入試量產；亞洲部分，中國大陸還是比較保守，中東地區則因智慧城市布建相當積極，也因此取得相關專案。

展望後市，高明和看好，AI邊緣運算在與客戶密切合作，以及新品設計陸續推出之下，出貨動能已看到明年上半年，後續合作機會也一直在進行當中，營收貢獻規模將進一步擴大，另在垂直市場應用電腦也有不錯成長力道，挹注營運、毛利向上。