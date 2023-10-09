許瑋甯擔任評審和頒獎人，穿黃色深V禮服亮相。（文策院提供）

薛仕凌（左）和柳承龍開心合影。（文策院提供）

釜山國際影展4日開展，期間的「亞洲內容暨全球OTT大獎」也在8日舉辦頒獎典禮，文策院與台北電影節所推廣的「非常演員」許瑋甯、柯震東、薛仕凌分別擔任評審、頒獎人，其中薛仕凌以《台灣犯罪故事》從柯震東手上接獲最佳男配角獎，獲得最佳男主角的《異能》柳承龍更主動上前握手祝賀，而陳姸霏也以《人選之人－造浪者》拿下年度最佳新星。

柯震東當天身穿黑色西裝，胸前掛自製的AI名片亮相紅毯，讓不少粉絲為之瘋狂，負責頒發最佳男配角獎和女配角獎，他用流利的英文揭獎，最後把男女配角獎頒給薛仕凌以及《黑暗榮耀》林智妍；其實柯震東在抵達釜山當天已「集郵」許多巨星，2小時內不僅和日本坎城導演是枝裕和拍照，還有遇到坎城影帝宋康昊以及柳承龍，柳承龍甚至摸柯震東的臉稱讚「帥氣的男孩」，留下深刻印象。

柯震東在頒獎典禮酒會上也開啟拍照交流模式，與《First Love 初戀》女主角八木莉可子、《異能》李正河、日本坎城影帝柳樂優彌留下照片，開心自稱「巨星吸引體」。事實上，柯震東的人氣也不遑多讓，除了有各地影人爭相合影外，他在當地店家吃飯時已被不少粉絲認出包圍，更有3位男粉絲特地送上兩朵玫瑰花。

值得一提的是，入圍本屆金鐘視后的許瑋甯這次不只以頒獎人身分走紅毯，更是本次的評審之一，她身穿黃色深V禮服開中門，一出場就成為全場「嬌」點，堪稱最美頒獎人，她壓軸頒發最佳OTT原創戲劇獎給朴志訓的《弱美男英雄Class 1》，3聲道中、英、韓文轉換，整個讓全場尖叫聲不斷。