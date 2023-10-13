總監製葉如芬欣慰作品入圍迷你劇集獎肯定。（八大提供）

《她和她的她》主創團隊（右至左）總監製葉如芬、編劇溫郁芳、丁寧、李程彬、導演卓立、總監辛舒蓓。（八大提供）

由許瑋甯、吳慷仁、李程彬等主演的戲劇《她和她的她》風光入圍7項金鐘獎項，今（13）日八大舉行入圍茶會。先前許瑋甯遭傳和吳慷仁劇中的侵犯戲太逼真留下陰影，因此不敢再和對方合作，雖事後雙方都反駁，仍引起熱議，導演卓立今也還原拍攝現場狀況。

卓立先反駁這項傳聞是空穴來風，接著表示其實拍那場戲許瑋甯在現場是會怕的，因為她自己在場看了都很不忍心，「不只瑋甯跟慷仁，小晨曦跟陳以文的戲也很難，我覺得我每天都在解離。」她說許瑋甯拍攝當下也沒有反應有不舒服，反而是文戲的部分才會提出來討論，「她超敬業，不只那場戲，車會的戲她也都親自來，她根本可以去拍動作戲。」

這場戲是夜戲，是在疫情停拍前拍攝，當天白天還有開放媒體探班，大家都還有說有笑，卓立不解為什麼被傳成這樣，「拍攝時我們也有動作指導，走位、尺度都有做指導、把關。」

卓立說宣布入圍名單當下不敢看完整名單，「因為怕有人沒入圍，我會難過，我是一直忍到下個禮拜才看，我寫了很長的簡訊一一回覆。」問及心中遺珠，卓立以金句回復：「對我來說都不是遺珠，他們都是上帝揀選的珍珠。」

總監製葉如芬則認為技術類工作人員、配樂沒入圍很可惜，「入圍7項已經很好，但也希望更多一點點，我們在疫情時拍攝真的很不容易，也希望技術人員可以獲得肯定。」《她和她的她》會有續集？葉如芬苦笑回：「我們已經沒有心靈再承受了。」編劇溫郁芳也說：「人生已經很苦了。」