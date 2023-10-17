大陸影壇的盛事金雞獎昨(16日)公布入圍名單，眾所矚目的影帝獎項方面由剛得到威尼斯電影節終身成就獎的梁朝偉以作品《無名》入圍，對上《學爸》黃渤、《回西藏》宋洋、《宇宙探索編輯部》楊皓宇、《撥浪鼓咚咚響》惠王軍，引來網友熱議，更有人認為梁朝偉在電影圈已經有一定地位，比起梁朝偉是否得獎，網友說：「更好奇誰敢頒給梁朝偉？」

第36屆中國電影金雞獎昨公開提名名單，費翔等人主演的奇幻史詩片《封神第一部：朝歌風雲》提名9項封冠，接著是梁朝偉主演的《無名》提名8項，競爭激烈有如神仙打架。影后方面，入圍的有《最後的真相》閔妮、《追月》何賽飛、《萬裡歸途》殷桃、《白塔之光》黃堯、《我愛你！》惠英紅。典禮將於11月4日在廈門會議中心舉行。

出道超過40年的梁朝偉，本次竟然是第一次入圍金獎獎影帝，上月他帶著金獅獎獎座回香港，表示特別在台上點名老婆劉嘉玲，是因為太太多年來在背後默默付出，「好像從來沒感謝過她，所以藉這個終身成就獎的機會謝謝她」，並表示：「最感動是上台時看到大家站起來鼓掌，會覺得這41年來，總算可以給自己一個交代。」

身為演藝圈著名內向、社恐代表的梁朝偉，也說這次得獎不會大張旗鼓跟親友約吃飯，回家簡單跟媽媽吃飯慶祝就好。又問他先前拍韓國女團NewJeans的MV契機，他表示對方唱片公司老闆認識他的一個韓國朋友才搭上線，對方答應他拍攝地點、造型由他決定，且拍攝時間只有2小時，才促成合作，是否因此成為NewJeans的粉絲？梁朝偉開玩笑抓頭說：「好像她們（才）是我的粉絲吧！」

●第36屆中國電影金雞獎評審團提名名單如下：

●最佳劇情片

《無名》

《中國乒乓之絕地反擊》

《長空之王》

《毒舌律師》

《封神第一部：朝歌風雲》

《流浪地球2》

●最佳中小成本長片

《永安鎮故事集》

《回西藏》

《宇宙探索編輯部》

《追月》

《傍晚向日葵》

●最佳兒童片

《小馬鞭》

《千里送鶴》

《江米兒》

《撥浪鼓咚咚響》

●最佳外語片

《生無可戀的奧托》（美國）

《記憶》（哥倫比亞、泰國）

《困在心緒裡的兒子》（英國）

《墜落》（美國、英國）

《燃燒的巴黎聖母院》（法國、義大利）

●最佳戲曲片

《邯鄲記》

《國鼎魂》

《寄印傳奇》

《睿王與莊妃》

《諫國夫人》

●最佳紀錄/科教片

《無音之樂》

《不孤單島》

《北京2022》

《穿越烽火》

《雪豹與她的朋友們》

●最佳美術片

《長安三萬裡》

《四·季》

《雪域少年》

●最佳編劇

孔大山、王一通《宇宙探索編輯部》（原著）

冉平、冉甲男、烏爾善、曹升《封神第一部：朝歌風雲》（編劇創作團體）（改編）

吳煒倫、張雲青、林偉文《毒舌律師》（原創）

康春雷、魏書鈞《永安鎮故事集》（原創）

程耳《無名》（原創）

●最佳導演

烏爾善《封神第一部：朝歌風雲》

鄧超、俞白眉《中國乒乓之絕地反擊》

陳國星、拉華加《回西藏》

程耳《無名》

魏書鈞《永安鎮故事集》

●最佳導演處女作

孔大山《宇宙探索編輯部》

白志強《撥浪鼓咚咚響》

劉曉世《長空之王》

吳煒倫《毒舌律師》

●最佳男主角

楊皓宇（《宇宙探索編輯部》飾唐志軍）

宋洋（《回西藏》飾老孔）

黃渤（《學爸》飾雷大力）

梁朝偉（《無名》飾何先生）

惠王軍（《撥浪鼓咚咚響》飾苟仁）

●最佳女主角

閔妮（《最後的真相》飾金喜妹）

何賽飛（《追月》飾戚老師）

殷桃（《萬裡歸途》飾白嫿）

黃堯（《白塔之光》飾歐陽文慧）

惠英紅（《我愛你！》飾李慧如）

●最佳男配角

王一博（《無名》飾葉先生）

李雪健（《封神第一部：朝歌風雲》飾姬昌）

金巴（《回西藏》飾久美）

胡軍（《長空之王》飾張挺）

雷佳音（《滿江紅》飾秦檜）

●最佳女配角

萬茜（《學爸》飾火嫂）

王聖迪（《保你平安》飾魏磨礪）

葉童（《我愛你！》飾趙歡欣）

袁泉（《封神第一部：朝歌風雲》飾姜王后）

黃米依（《永安鎮故事集》飾小顧）

●最佳攝影

王昱《封神第一部：朝歌風雲》

樸松日《白塔之光》

杜斌《撥浪鼓咚咚響》

金貴榮《傍晚向日葵》

蔡濤、廖擬《無名》

●最佳錄音

王丹戎、祝岩峰《流浪地球2》

王硯偉《長空王》

馮彥茗、林雪麟《中國乒乓之絕地反擊》

李安磊《八角籠》

楊江、趙楠《封神第一部：朝歌風雲》

●最佳美術

葉錦添《封神第一部：朝歌風雲》

孫立《無名》

李淼《萬裡歸途》

郜昂《流浪地球2》

霍廷霄《中國乒乓之絕地反擊》

●最佳音樂

李衡《萬裡歸途》

胡萬德柯·賈森《小馬鞭》

撈仔《覓食》

韓紅《滿江紅》

廖颕琛、區樂恆、張戩仁《毒舌律師》

德格才讓《回西藏》

●最佳剪輯

石明明《撥浪鼓咚咚響》

蕭洋、李瑞亮、魏永《長空之王》

希多傑《回西藏》

黃爍、張嘉輝、杜媛《封神第一部：朝歌風雲》

程耳《無名》