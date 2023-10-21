滅火器樂團主唱楊大正以《我願意》瘖啞人士角色，擊敗庹宗華、游安順等強敵，奪下戲劇獎男配角，這是他首度入圍金鐘獎就拿獎，他笑說：「公司很擔心我去演戲他們擔心沒收入，我現在得獎了，他們慢慢擔心吧。」接著他拿起獎座不慎口誤講成：「謝謝金曲獎。」引起台下爆笑；他在後台受訪時解釋，因為第一次得金鐘，獎盃一拿上手，就不小心脫口口誤。

其實楊大正演戲已經有14年卻是首次入圍，他在台下被唸到名字時，表情似笑非笑令人玩味，他說從進到國父紀念館典禮還沒開始前，他坐在場內，看著從小就喜歡的演員一一入座、圍繞身邊，有一種魔幻感，「能跟平常就很喜歡的演員朋友相提並論、我內心已經很滿足幸福了。」因此沒有特別想到得獎，突然被唸到名字時整個傻住，「真的有這麼好的事情嗎？」

他上台感謝《我願意》的所有團隊，以及他演戲這14年來，所有給過他養分的貴人，也感謝老婆包容，最後他激動地說：「我是樂團主唱也是個演員，歡迎大家找我演戲。」