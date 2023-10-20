陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉、曹佑寧以節目《哈囉!毛小孩》入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，最後輸給勁敵曾國城主持的《一字千金 筆武大匯》。《哈囉!毛小孩》晚間照常舉辦慶功宴，曹佑寧因隔日要早起趕火車只好缺席。針對得獎槓龜，陶晶瑩直言：「我們這個節目沒有什麼浮誇的路數，風格非常平實，我以為評審會看到，但可能曾國城還是比較大尾吧？」她話鋒一轉緩頰：「但他主持的也非常好。」

陶晶瑩講出心聲：「本來以為會得獎，但得獎還是要有一些命定的運氣，我覺得在我人生的下半場能認識這麼好的合作夥伴跟優秀的年輕人，我覺得很幸福。」針對「益智類跟實境節目是不是該分開頒獎？」一題，陶晶瑩回應：「這樣的話，益智類就會每一年都是他得，因為就只有他一個節目啊！」

2023年對陶晶瑩來說有許多風風雨雨，陶晶瑩也承認：「年初的時候我一度拿到十個案子，但我還是選擇了《哈囉!毛小孩》；今年我背了不少黑鍋，該告的我也會告！現在可能會短暫休息一陣子。」

首次踏上金鐘獎紅毯的黃偉晉心情就相對平靜，他表示：「這是我第一次參加這個典禮，我會好好對待這份工作，我對拿獎很平常心，畢竟很多平民百姓每天工作，他們也沒有所謂拿不拿獎的問題，但大家都還是對自己的工作十分負責。」

曹佑寧缺席慶功宴，但許富凱不忘幫他補充：「他今天紅毯那套造型有夠難如廁，要屁股但露出來才能尿尿；而且他從內湖趕過來，甚至是攔路人的車子進來會場的。」

針對入圍卻沒得獎，郭書瑤表示：「我沒想過我會以主持人的角色入圍，畢竟我的本業是演員，真的很謝謝陶子姐，很大的機會是因為陶子姐我們才有機會入圍。」