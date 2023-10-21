29歲曹佑寧演出電影《KANO》出道，昨(20日)他與陶晶瑩、許富凱、郭書瑤、黃偉晉以節目《哈囉！毛小孩》一同登上金鐘獎星光大道，眼尖網友發現曹佑寧看似是最後一刻才衝上紅毯，而他也在IG解密，坦言因做造型、妝髮、照定裝照遇上塞車，最後一刻才急忙奔跑趕到目的地，他對此自嘲說：「又是一篇不到最後一秒不要放棄的故事」。

曹佑寧今年跨界主持有成，和陶晶瑩等人入圍益智及實境節目及主持人獎，昨晚他以平頭造型現身讓不少人驚訝，稍早他曬出花絮，表示下午在內湖妝髮完成後遇到下班人潮被困住，只好先搭計程車到捷運站，到了忠孝復興站後遇到好心民眾讓他搭順風車，沒想到遇到紅燈，最後只好下車狂奔。

曹佑寧在路上狂奔，直到最後一刻趕到跟陶晶瑩等人一起進星光大道。（圖／翻攝自tsaoyuning IG）

昨曹佑寧穿了白襯衫、黑色長褲，一頭短髮加上黑色邊框眼鏡的造型，突破了以往大家對他的印象，他昨天看似淡定帥氣在鏡頭前拍照，沒想到背後有這麼多故事，網友直說：「有看到你趕到的那一幕！終於解開我的疑惑了」、「這個故事告訴大家週五下午千萬別進出內湖」、「捷運是我站在你前面～～有看到你在跑百米辛苦了」、「天啊，真的是腳程夠快才能辦到欸」。

曹佑寧最近和王凈大方公開認戀，被問到女友，他表示那天聽到王凈入圍金鐘獎，比他自己入圍還要開心，「她也很開心我入圍，跟我說『你做得很棒、你是最棒的，一定要相信自己』」，至於未來是否打算結婚？曹佑寧表示兩人想法一致，「我們2個在一起，當然是想往那邊前進，但時間點還沒到」。