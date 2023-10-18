第58屆金鐘獎今（18）日舉行「國際工作坊」，戲劇專場邀來台韓2大政治職人劇《人選之人—造浪者》製作方「大慕影藝」董事長林昱伶與《造后者》導演吳鎮錫同台對談。對於《人選之人》劇情恰巧撞上了今年掀起的MeToo浪潮，以及劇中當選總統的賴佩霞現實中成為副總統候選人，吳鎮錫感到非常吃驚，「昨天晚上第一次見面（和林昱伶），結果講的話題讓我驚嚇 ，是在開玩笑嗎？我是有點疑惑的。」

林昱伶沒想到在第1季播完後，發生這麼多事，團隊們還要忙著接球回應，忍不住笑說，「還是直接做第3季？第2季已經演完啦。」談起演員選角，林昱伶透露，選擇王淨演出張亞靜一角時，擔心她年齡比實際角色輕，會無法完整演出角色狀態，但導演林君陽跳出來掛保證，他過去曾和王淨合作過，相信她一定可以做到，事實也證明了一切，甚至入圍本屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）女主角獎。

吳鎮錫看完《人選之人》後驚喜地說：「沒想到大家都有同樣的哲學理想。」對王淨遭性騷擾的話題，以及發現戴立忍外遇後，和正宮李之勤之間的演出印象深刻，認為3人的演出十分精湛，也誇導演有好幾場戲運用鏡頭搭配場景，讓劇情刻畫得更加有趣。而《造后者》比《人選之人》提前2周在Netflix上線，吳鎮錫笑說好在沒有同時播出，「如果放在一起播，我的生涯就毀了。」