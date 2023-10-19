《人選之人—造浪者》公視拍板10月28日起周六、日播出。（公視提供）

公視、大慕影藝共同出品，於本屆金鐘入圍14項大獎的戲劇《人選之人—造浪者》（《人選》），以臺灣的選舉做為主創故事，勇於碰觸敏感的政治議題，展現政治幕僚在民主選舉過程中的奮鬥、挫折、妥協與執著。日前因劇中飾演總統候選人的賴佩霞正式宣布參選2024總統大選，擔任郭台銘副手，人物背景、角色設定，與現實政治氛圍有其相似之處，而引發《人選》是否適合在公視播出的爭議。

經過公視董事會多次討論，以及逾百位公民來賓參與討論，19日晚間公視於第7屆第19次董事會上確認終於定案，《人選》將在10月28日開播，並連續2週的週六、日密集播出。屆時《人選》播出時會加入字卡及導讀，強調戲劇的虛構性質，並闡述《人選》劇情所具有的多元社會意涵，以避免或降低對選舉所可能產生的影響。

討論會中，公視董事劉昌德肯定表示，經過討論而非立刻決定延播是值得肯定的。資深媒體人范琪斐則認為，「我希望我們有一個很強壯的公共媒體，我們有一個很活躍的公共媒體，可以補足商業台沒有辦法做公共議題這件事情」。

而公視監察人黃銘輝會中也提醒，「公視當然不會很故意去製作一個節目要去宣傳特定候選人，但現在我們的問題就是出在，即使你的目的是中立的，但是如果這個節目播出的效應，它會有一個結果。」台灣電視劇製作產業聯合總會會長林錫輝則以業界角度出發表示，這個行業的從業人員常要面對政治表態問題，但也說「我希望我們在台灣，不應該有這樣的壓力」。

討論會中有逾百位公民來賓參加，有人提出「加註警語」、「加速播畢」等實質建議。網路近兩千條的留言中，亦頗多期待本劇所呈現的性別、權勢、環保與廢死等社會議題，能於電視播出後引發真實世界的進一步討論。綜合各項考量，公視決定於原規劃的10月28日起播出《人選》。

《人選之人—造浪者》播映前，公視將以字卡說明「本劇於2020年即開始編劇，2021年製作、選角，2022年完成、2023年4月於國際平台首播。戲劇內容純屬虛構，如有與現今相似之情況，純屬巧合，祈予明辨。」有關節目所蘊含的社會議題及公共價值，播出後也將透過管中祥、顧玉玲、鄭秉泓等專家學者的訪談進行分析與討論。