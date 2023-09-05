女星曾寶儀是香港男星曾志偉的女兒，從小因為父母離婚，她在台灣長大，對影視工作有興趣的她從執行製作做起，大學畢業後到香港影視圈幕後工作，從工作人員一路做到目前主持，回台灣工作時被張小燕相中，很快就成為當紅主持人，近日她公開與韓國男星柳承龍的對話紀錄，激動喊：「我抓著頭在家裡轉圈圈啊」。

曾寶儀今（5）日在社群平台發文，激動分享：「就在剛剛！柳承龍先生aka九龍浦給我的留言按愛心了！天啊！我抓著頭在家裡轉圈圈啊！不枉我上週為了他流了超多眼淚啊！」她提到韓國男星柳承龍主演的喜劇電影《雞不可失》是她人生中的韓片前三名，「不枉我費盡心思在IG追星啊！我太開心了一定要發文啊！明天又禮拜三了我會乖乖在電視前面等《Moving 異能》上新集數啊！」雖然已是知名主持人，但曾寶儀也直言「幾歲人了追星一樣開心」。

柳承龍曾兩度榮獲韓國青龍獎最佳男配角獎，不少網友留言：「不敢相信！是九龍浦！是九龍浦啊啊啊」、「天啊，我好不知所措」、「真的，看他那幾集，眼眶會紅啦」、「我也蠻愛看《雞不可失》」、「18歲少女心」、「九龍浦真的是好溫柔又深情的好男人啊」，不過也有網友潑冷水「會不會他的小編幫他按讚？？（不要打我…..）」這話讓曾寶儀忍不住哀吐：「一定要這麼快從夢中喚醒我嗎」。