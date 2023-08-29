南韓女星高允貞外型亮眼，擁有一張鵝蛋臉、大眼睛和高挺鼻子，一出道就受封為「小全智賢」，甚至成為「最美整型範本」，近期演出Disney+新影集《Moving異能》以精湛演技和神仙顏值，累積高人氣，有網友還翻出高允貞過去的肉感舊照，她頂著圓臉、雙下巴，仍獲得網狂讚美炸。

高允貞靠著《Moving異能》備受矚目，其實她一出道就以亮眼外型，被受封為「小全智賢」，還因精緻鵝蛋臉、大眼睛和高挺鼻子，在2020年被譽為「最美整型範本」，成為韓國女孩嚮往的臉蛋之一。韓網論壇theqoo日前瘋傳一則「高允貞最肉時期」的貼文，並曬出高允貞在《Law School》的扮相動圖，可以明顯看到，高允貞臉頰肉明顯，甚至還擠出雙下巴。

其實，高允貞在《Law School》飾演性格豁達、開朗的法律系1年級學生，外界都推測她是為了符合角色設定特別增胖，而高允貞在下一部作品《還魂》果真瘦出尖下巴，仙氣顏值美翻一票網友。

高允貞肉感照曝光，獲得網友一片好評，「臉頰肉肉還是漂亮」、「不管胖不胖都一樣漂亮」、「好想捏捏她的臉頰啊...真的太可愛了」、「感覺只有臉頰胖而已 真可愛」、「像咬著食物的倉鼠一樣，真的超可愛」。