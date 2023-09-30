全新iPhone 15系列上市後，過熱災情頻傳，近日又有國外網友在知名論壇Reddit抱怨新買的iPhone 15 Pro Max在通話5分鐘之後，他拿溫度計實測，機身高達42°C，而通話20分鐘更飆上47°C，貼文曝光，引發網友熱議，有人認為他拿到「機王」，也有網友表示自己講了45分鐘電話沒有過熱情形。此前，有分析師推測，iPhone 15過熱是散熱系統變更所造成。

一名網友在社交媒體網站Reddit發文指出，他的iPhone 15 Pro Max在使用過後非常燙，拿溫度計實測，只通話5分鐘溫度直飆108°F（42°C），20分鐘後後刷新紀綠來到116°F（46.6°C）。他補充，女友拿同款iPhone手機，完全沒有遇過這種情況。

這篇貼文曝光後，吸引不少網友留言回應，「可能拿到瑕疵品，去退貨換新機」、「我的猜測是，印度製造的 iPhone 有品質控制問題」、「這種事每年都會發生 蘋果會軟體更新來解決手機發熱+電池耗盡問題」、「因為這篇貼文 我考慮取消手機訂單了」。

但有網友疑惑表示，他拿15 Pro Max 256GB講了45 分鐘電話，過程中還邊講邊滑手機頁面，完全沒有感受到機身過熱，就一般室溫23°C左右。

而在蘋果官方論壇中，也有不少網友反應iPhone 15 Pro系列發熱問題，至今蘋果還沒有任何回應。

知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）日前表示，iPhone 15 Pro系列的過熱問題，與台積電的3nm製程無關，很可能是蘋果為了讓iPhone重量更輕，故對散熱系統設計作出妥協，像是散熱面積較小、採用鈦合金影響散熱效果等。

他預期，蘋果將會透過更新軟體修正此問題，但除非調降處理器效能，否則改善效果可能有限；若蘋果沒有妥善解決這個問題，可能會不利iPhone 15 Pro系列產品周期的出貨量。