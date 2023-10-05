小編今（5）日精選5件不可不知的國內外財經大事。英特爾3日宣布旗下可編程晶片事業（PSG）將自明年元旦起分拆為獨立事業。

法人預估，拆分後雙方將維持策略合作，包括PSG與英特爾代工服務（IFS）之間的合作，共同解決FPGA市場關鍵領域問題。但這也代表，PSG也可以另採用良率佳、成本低的其他晶圓代工廠服務，台廠晶圓代工廠包含台積電、聯電、世界先進將有望受惠。

【1】英特爾 分拆可編程晶片事業

英特爾明年元旦可編程晶片事業分拆後，仍將保有多數股權，未來仍可能對該事業注資。英特爾表示該事業主管瑞維拉（Sandra Rivera）將自明年元旦起擔任新公司執行長，另由普林（Shannon Poulin）擔任營運長。瑞維拉將繼續兼任英特爾資料中心及AI事業主管，直到英特爾找到接替人選。

【2】台幣下探32.5元 楊金龍：沒防線

新台幣一路走貶，從年初的29.7元價位，4日盤中貶破32.4元，逾七年新低。中央銀行總裁楊金龍強調，若市場太過「panic（恐慌）」，新台幣太激烈變動時，央行一定會進場調節（阻貶），全力維持新台幣的「相對穩定」，但「央行沒有防線」。

【3】矽光子夯 台積電投入逾200人研發

矽光子議題火熱，為解決晶片之間傳輸速度，各家大廠卯足全力衝刺。英特爾矽光計劃具備先行者優勢，台積電則攜手大客戶輝達、博通，投入200位研發人力，預計於2024年下半年完成，2025年進入量產。光電科技工業協進會（PIDA）執行長羅懷家表示，矽光子技術一直是光電領域的重要焦點，光電產品往輕薄短小、節能省電方向發展。

【4】郭明錤：輝達明年Q1加碼下單緯創AI基板

有「地表最強蘋果分析師」之稱的天風國際證券郭明錤，日前透過社群平台X指出，考量到CoWoS與HBM供應在今年第四季的顯著改善，並有利未來生產能見度，全球AI龍頭股輝達（Nvidia）正與緯創討論，增加2024年第一季AI基板（baseboard）的訂單。

【5】美眾議長倒台 恐慌指數飆

在位僅九個月的美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），3日遭同黨極右派聯手民主黨逼宮，成為美國史上首位被罷黜的眾院議長，麥卡錫已表態不再競選議長，眾院群龍無首引發市場對國會失能的疑慮。