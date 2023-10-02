林逸欣近來忙於《墜》專輯宣傳，及舉辦巡迴音樂會。（鑫羽工作室提供）

林逸欣（右二）與哥哥（左起）、媽媽、爸爸一家人感情親密。（鑫羽工作室提供）

「音樂精靈」林逸欣推出《墜》專輯首週空降各大電台排行榜好成績，本週氣勢如虹，繼續攻佔各台前3名，而她與金鐘視帝莊凱勛主演的主打歌〈墜〉MV，釋出不到1週就大破100萬點閱次數！令多年沒發片的她喜出望外，感動滿滿！她持續帶著《今天我們出去走走》音樂會全台巡演中，30日光榮回到家鄉台南「漂丿白鷺」盛大演出，居然有日本男粉專誠跨海飛台，殺到台南看她表演，許多外縣市粉絲也跟著她全台跑，讓她相當感動，眼眶紅紅說：「我很感謝大家沒有忘記我，你們給我的鼓勵，我會更加努力反映在創作上，愛你們呦！」

林逸欣日前po出突擊陪伴母親的影片，在網路引起相當大的迴響，因為外婆離世，造成全家人的傷痛，尤其身為女兒的林媽媽，常觸景傷情，也讓林逸欣不管有沒有放假，一有空檔就常衝台南陪伴父母。她上週六個人巡演來到台南，全家人都大駕光臨為她加油打氣，林逸欣考量爸爸腰部舊傷，父母年事漸高，為了讓兩老觀賞無礙，所以她特別親自搬了沙發，設置在舞台第一排正前方，希望讓爸媽在「海景第一排」絕佳位置，舒適地看完整場演唱會，孝心令人激賞。而爸媽坐在「情人卡座」用最佳視野跟著林逸欣唱跳搖擺、跟唱，兩人都滿足、笑得合不攏嘴，父親牽著媽媽的手、欣賞「前世情人」精彩表演，直呼：「好羅曼蒂克！」

有趣的是，沒想到是林逸欣開唱時遇「大狀況」，她因彩排太專注，而忘了將秀字幕的iPad關屏，沒想到晚上正式演出到後面幾首時，平板電力耗盡，讓她一時語塞唱不全歌詞，幸虧救星-哥哥Grail出手解救，原來哥哥事先將她全曲目歌詞灌進手機中，每次演唱會時都看著手機邊聽邊唱，也因為愛妹妹的這個舉動，居然在台南場現場派上用場了，當林逸欣接不了歌詞了，為兄的立馬出手，遞出自己手機給台上的妹妹，像一場及時雨，紓困了小迷糊妹妹，讓林逸欣開心得直感謝哥哥，全場也報以熱烈的掌聲，成為台南站當晚最溫馨的片刻。

林逸欣「今天我們出去走走」音樂會，歷經桃園站、台中站和台南站後，她將於 10／15（日）19：30站上高雄站「洛克音樂藝文展演空間」舞台，巡迴最終站則班師回朝台北，於11／4（六）19：30首度迎接人生最大舞台「CORNER MAX」舉辦旗艦版生日音樂會，林逸欣表示除了演出內容全部翻新、嘉賓列為最高機密，目前先釋放兩好康，一是不若往年看票號，首度以當天排隊進場前100名贈送專屬期間限定生日禮，二則是當天林逸欣個人會「開外掛」，一人分飾多角，將一展多元樂器長才，獻給最親愛的粉絲！內容精彩可期，售票請洽「KKTIX」。