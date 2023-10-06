李浩瑋近來不僅忙於宣傳新專輯，也已經辦理復學。（陳俊吉攝）

李浩瑋創作才華受肯定，是人氣新聲代歌手。（陳俊吉攝）

李浩瑋首張專輯就入圍金曲獎，近來推出第二張專輯《Fly Machine》。（陳俊吉攝）

李浩瑋首張專輯就入圍金曲獎最佳新人獎，近來推出第二張專輯《Fly Machine》人氣更上層樓。他的父母親一直支持他做音樂，他也不負重望，6日在Legacy台北舉辦個人演唱會表現精彩。24歲的他，也非常孝順懂事，在大四商演變多後就主動提出要自己負擔學費、生活費，不再跟媽媽拿錢，他說：「小鳥要自己飛了！他們幫我夠多了。」

李浩瑋入圍金曲後商演暴增，想要買輛機車代步，他也開始思考「我要買機車之前，是不是應該先把基本的生活處理好」，認為既然有收入了，就不應該再跟媽媽要錢。他決定自己付房租、生活開銷，省下來的錢才可以買機車，於是打電話跟媽媽說：「你們不用再資助我了，我可以獨立了。」媽媽聽了喜悅回應「好啊！」

李浩瑋從高中開始玩樂團，爸媽也很開明，一直支持他學樂器，只規勸：「你要玩樂團可以，要同時兼顧學業。」他為了玩樂團晚回家，也不事先講一聲，有一次媽媽生氣扮黑臉，他就躱到房間不講話，「我就冷處理，隔天再跟她說『早啊！我要出門了』」自然化解尷尬。

而他大四時為了發片衝刺事業而暫時休學，雖然爸媽沒有責怪他，但他心裡知道父母的期望，9月已經主動復學，也準備好了在期中、期末考前努力惡補，希望明年完成學業，要給媽媽一個交待？他說：「當然！」

談到對爸媽的愛，他坦言從來不講「我愛你」，但會用行動表達愛，在父親節、母親節請他們吃飯，時不時送個小禮物給他們驚喜，例如他送媽媽英文名字開頭「R」字母的杯墊，以及史努比咖啡杯；還有一次去五金行找來「天下第一名老爸」的錦旗送給爸爸，爸爸開心的馬上掛起來。

李浩瑋因生父經商、從事捕魚生意，從小在南非出生長大，7歲回台灣後在高雄讀小學。他國中上台北跟著媽媽和繼父一起生活，媽媽是雲門舞集的舞蹈老師，繼父是燈光師，3人相處融洽，他把繼父當成生父一樣對待，上次開演唱會就力薦繼父擔任自己的燈光師，直誇：「我爸燈光滿厲害！他很資深，也滿尊重我們的想法。」父子倆攜手完成演出。

他內心很佩服爸媽，「他們都好年輕喔！一直保持赤子之心，面對事情態度都open mind，有很寬闊的視角。而且他們狀態良好，50出頭看起來就像30幾歲的人。」