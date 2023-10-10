《有生之年》演員吳慷仁、鄭元暢，日前合體在八大《娛樂百分百》卸下演員面具，分享私下興趣、專長及罩門，一連串無厘頭對話讓現場笑聲不斷。在遊戲過程中，鄭元暢的一番真心話，讓吳慷仁忍不住感嘆，終於看清鄭元暢的真面目。

在進行「終極二選一」時，鄭元暢被問到當演員的話，會選擇「受人景仰的一線男演員但窮到吃土」，還是「片酬超高、但觀眾永遠記不住你是誰」，吳慷仁下意識認為擁有藝術魂的鄭元暢會選擇受人景仰的演員，沒想道鄭元暢卻說：「我不能吃土啦，我心中有個藝術家靈魂，但就是有了錢以後，就可以去做自己想做的事情。」一番話讓吳慷仁「看清」鄭元暢：「我看錯你了，我以為你心裡是有抱負、有理想。」

聽到吳慷仁很怕魚，主持人黃偉晉、賴晏駒立刻提問，「如果另一半的靈魂附身在魚身上，要跟魚有對手戲時會怎麼應對？」吳慷仁認真回應：「我會勸導演不要拍這種東西。」令眾人捧腹大笑。想挑戰「瘋魔」角色的鄭元暢，則笑說自己可以跟魚對戲，甚至可以親魚，讓一旁的吳慷仁哭笑不得。

2人被問到對手演員NG幾次會無法忍受？吳慷仁表示，自己也曾經NG多次，「我可以理解當時NG的人的心情，如果你越有情緒或越有一點點變化，我覺得對他來說反而是另一種壓力，通常那時候我都會默默離開，讓導演或跟他比較親近的人去安撫他」。

鄭元暢則透露，剛出道時，家人的提問總是會讓他感到厭煩，如今的他心境大不同，他說：「長大以後，他們不太會主動來問我，我就會想做點什麼事情給他們，所以《有生之年》是一部我真的很想要拍的戲，因為戲裡就是要獻給家人的故事，我終於拍了一部戲，是我會很主動去叫我爸媽來看的作品。」《娛樂百分百》每周一至周五晚間八點在八大綜合台首播。