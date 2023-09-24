蘋果新款手機iPhone 15近日在全球上市，在中國也引起一陣熱潮，不過，由於中印關係惡化，加上手機代工產業鏈競爭，許多大陸網民呼籲抵制印度生產的iPhone 15，各種印度產iPhone的假訊息也在中國的社群媒體上廣為流傳，許多大陸網民甚至用歧視性的語言「印度產iPhone手機有咖哩味」暗示其製造的iPhone不衛生。

《美國之音》報導，目前蘋果手機當中有7%在印度製造，儘管中國產的iPhone依然佔據了其全球出貨量絕大多數，但印度製造的比率預計將在接下來幾年持續成長，並侵蝕中國的iPhone出貨量。

報導說，iPhone出貨遭印度搶走的現象引起許多大陸網民的不滿，抵制印度生產iPhone 15的聲音此起彼伏。一位網民在社交媒體微博上寫道：「印度組裝的第一批，我是不會買的。還是等等我們國內的富士康組裝上市了再買。」過去的一周裡，不少中國知名博主發布如何鑑別並退還印度產iPhone的教學。也有網民將蘋果在印度擴大iPhone生產認為是西方國家「去中國化」的政治意圖，因此鼓吹iPhone消費者退貨。

有些網民對印度產iPhone的反感還建立在對其品質的擔憂上，最常被提起的是印度產iPhone外殼合格率不高的問題。今年2月，英媒《金融時報》引述消息人士稱，某家製造iPhone零件的印度工廠生產的外殼只有一半品質合格，此一消息經過大量自姏體扭曲加工，變成印度產iPhone因品質問題遭到歐洲等多個地區退貨。

《美國之音》對此消息進行追蹤後發現，這則假訊息來源是一個叫做「時間雜論」的微博帳號。該帳號在9月15日發文稱，歐洲對印度產iPhone進行抽樣檢測，結果合格率只有34%，蘋果因此緊急將中國造的品質較好的手機調去了歐洲，而把原本送去歐洲的印度產iPhone調向中國市場。

該帳號沒有給出這則訊息的任何出處，因此也未能找到任何一則可能是該假訊息基礎的新聞。倒是陸媒曾引述供應鏈消息來源稱，蘋果會在全球隨機發放印度生產的iPhone 15，並非「特供」中國。

報導說，反對印度產iPhone的聲音在中國也夾雜著濃厚的種族元素，一個在中國社媒上隨處可見的玩笑話稱，蘋果的新iPhone將「帶著濃濃的咖哩味」，一些自媒體帳號半開玩笑地說，鑑別蘋果手機生產地點的最好方式就是聞一聞。

有些文章甚至藉這種社會心理推崇華為，指稱印度產iPhone有大腸桿菌超標的問題，「華為不必擔心被美國監聽，不擔心有咖哩味，不擔心有牛糞」，部分此類文章已經遭到刪除。