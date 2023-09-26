蘋果iPhone 15系列手機近日終於在台上市，許多果粉紛紛搶一時間換新手機。一位果粉3天才開箱使用最新的iPhone 15 Pro藍色款，沒想到昨（25）日卻在騎車時意外噴飛，手機的正面螢幕、背板全都嚴重磨損碎裂，更慘的是他還沒買來得及購買手機險，忍不住直呼「我心在淌血啊…」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，他取機3天後發生悲劇，「直接測試『藍鈦合金』成為你最堅固的後盾，爛到爆～」，仔細一看附圖可以發現，iPhone 15 Pro的正反面都嚴重磨損碎裂，背板有多處明顯撞擊痕跡，1顆相機鏡頭更是摔到直接破裂。

原PO透露，其實他有幫手機裝了一層保護殼，意外發生時他正在騎車，手機放在手機架上，沒想到因為手機殼太滑、側邊是柔軟材質，手機就這樣直接噴飛，原本他打算過幾天再買手機險，如今一切都已來不及，只能跟原廠預約評估維修狀況，他也重新拿回換機前的iPhone 12 Pro。

對此，許多網友紛紛回應，「怎麼用的可以用成這樣，被汽車壓過去的吧」、「手機架要買有齒輪可以卡死那種」、「把好幾萬的手機交給幾百塊的手機架保管實在不是很保險」、「再買一隻新的，問題就解決了」。