研調機構Counterpoint Research指出，大陸為蘋果最大的海外市場，目前9月底甫開賣的iPhone 15和iPhone 15 Pro Max的首銷等待時間要超過前代產品iPhone 14。根據數據顯示，iPhone 15的交貨時間是前代iPhone 14標準版的兩倍，iPhone 15 Pro Max的預購等待時間更是比iPhone 14 Pro Max多了9天，創下了新的記錄。換言之，本次在規格上的有感升級，確實成功吸引大陸果粉買單。只是，與此同時，iPhone 15 Plus和iPhone 15 Pro這兩款機型等待時間都大幅減少，有些甚至比前代提前2周就能收到手機。

據大陸目前蘋果官網顯示，iPhone 15 Pro Max所有版本中最早到貨日期是11月2日，有些版本甚至要等在11月16日。

先前天風國際分析師郭明就言，預估2023年下半年iPhone 15機型出貨量為8000萬支，去年同期iPhone 14系列機型出貨量為7600萬支，其中，iPhone 15 Pro Max的訂單上調至3500萬支，成為下半年蘋果手機業務增長的主要動力，對比去年同期，14 Pro Max的出貨量為2800萬支，年增長約25%。