蘋果新一代iPhone 15手機銷售狀況佳，但是很快地也被已經拿到貨的消費者發現許多問題，除了Pro系列有過熱問題之外，還有外觀上各式各樣的瑕疵，包括螢幕刮痕、邊緣未對齊、邊框掉色、照相鏡頭內有明顯灰塵等等，令許多消費者難以忍受，網上不滿與吐槽聲不絕於耳。

據《快科技》報導，蘋果最新iPhone 15系列正式發售已經近一周，其中iPhone 15 Pro/Pro Max作為高端機型銷量很好，但iPhone 15到手的消費者猛然發現瑕疵問題不少，其中抱怨最多是iPhone 15 Pro。

It appears that some units of the iPhone 15 Pro are defective. The coloring was not applied evenly, furthermore the screen seems not to be perfectly aligned with the edges pic.twitter.com/krzhz4gv4f — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 22, 2023

許多國外的網民在購買iPhone 15 Pro後發現手機瑕疵，陸續在X（前推特）上吐槽首批iPhone 15 Pro新機，而出現的問題五花八門，什麼都有。例如，被列為這次行銷重點的鈦金屬材質外殼，就有用戶吐槽邊框出現了明顯的色差，螢幕邊緣也沒有完全對齊；還有開箱就發現外殻有明顯掉色痕跡，不僅是某一種顏色，幾乎所有顏色都出現了這種情況。

People keep complaining, many iPhone 15 Pro models right out of the box have asymmetries and are discolored, this happens with practically all colors pic.twitter.com/KM1cLDvAZL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 22, 2023

報導說，除了鈦金屬機身外，手機螢幕也沒有倖免，最離譜的就是一位在官方商店購機的消費者表示，新到的手機螢幕出現明顯的劃痕，直呼質檢太差。鏡頭還出現進灰的問題，有的一個鏡頭裡出現明顯小白點，有的3個鏡頭中都有灰。

有些大陸的消費者懷疑，出現這些問題是不是因為買到了印度組裝的機器？其實目前首發買到的現貨都是在中國組裝。按照印度當地媒體的說法，iPhone 15 Pro系列暫時沒有在印度生產。所以歸根結柢，就是蘋果自己的品質管控問題。

A teardown guy show Apple's iPhone 15 and said there was dust in the lens and motherboard. This raises an interesting quality issue: Some iPhone 15 are said to be made in India, although it seems like the pros are made in China. Some people suspect that the quality is not good… pic.twitter.com/4qr77QIuGH — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 23, 2023

除外觀之外，iPhone 15 Pro發熱嚴重的問題也快散在果粉間擴散，情況似乎愈演愈烈，有網民戲稱它是「火龍果」。但是到目前蘋果公司仍未對發熱問題做出正式回應，有手機分析師推測，發熱問題的情況可能比想像的要嚴重

iPhone 15 Pro in White or Natural Titanium? pic.twitter.com/DtO7uATNTG — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 19, 2023

知名手機分析師郭明錤在X上發文表示，iPhone 15 Pro的發熱問題與大家猜測的台積電3v奈米製程無關，主要還是由於在設計時在散熱系統上作出的妥協。

報導說，前幾天YouTube上一位博主上傳一段視頻，當用iPhone 15 Pro玩遊戲時，手機會突然變的很卡，有可能是手機過熱造成。在上網或者聊天這些日常操作，許多iPhone 15 Pro/Pro Max發熱問題也較多，網上不斷有有消費者抱怨。目前蘋果技術諮詢人員仍以官式支援文件做為協助用戶處理過熱問題，但該文件中沒有針對iPhone 15 Pro的狀況做出具體說明。