新北市土城區青雲路今天（4日）凌晨4時許於發生債務糾紛案，王姓男子（28歲）欠了15萬元隨後避不見面，范姓男子（34歲）使出美人計，透過梁姓女友人聯繫王男，誘騙王男前往青雲路見面，范男與譚姓友人等4人見到王男車輛出現，便以包夾的方式將王男車輛困住。

隨後爆發衝突，范男與王男、楊男一陣扭打，譚男及謝男則拿路邊的物品，砸王男這一方的車輛後擋風玻璃後，雙方便鳥獸散。范男右大腿有燒燙傷及頭部撕裂傷，送醫救治後並無大礙。

轄區土城分局獲報後與刑大成立專案小組，調閱相關監視器並鎖定相關人車，1個半小時內將王男這邊的相關人員全數帶回。警方追查范男與同夥行蹤時，發現曾前往板橋某旅館，警方立即前往查緝，當場查扣范男鄭姓友持有安非他命及K他命。

據了解，王男見到警方上門，一度謊報自己弟弟資料，試圖掩飾自己4條通緝身分；警方將全案依妨害自由、妨害秩序、毒品危害防制條例、傷害罪、毒品通緝及過失傷害通緝等依法偵辦。