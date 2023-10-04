警方還發現鐵皮屋是違章建築，經通報縣府建設處稽查並裁處。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方與縣府昨天上午前往拆除，將鐵皮屋夷為平地，讓賭場徹底根除。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

警方也提醒，房屋所有人不得將自有建築物出租給不法分子違法使用，避免造成社會治安疑慮。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

直接根除！彰化縣員林市員大路1處隱身在千坪廠房的賭場，近日遭彰化警方查獲，劉、鄭姓犯嫌共同經營以撲克牌「妞妞」賭博的賭場，當場帶回29名賭客，警方還發現鐵皮屋是違章建築，經通報縣府建設處稽查並裁處，昨天上午前往拆除，將鐵皮屋夷為平地，讓賭場徹底根除。

員林警分局表示，日前彰化縣警察局在員林市員大路破獲一處以工廠倉庫為藏匿點的賭場，劉姓及鄭姓犯嫌共同經營撲克牌「妞妞」方式賭博的職業賭場，當場逮到29名賭客、賭具、監錄設備及營利所得抽頭的現金2萬多元，以及賭客賭資4萬餘元。

警方說，全案報請彰化地檢署偵辦，29名賭客則依社維法裁處；而經查該千坪的鐵皮工廠，是違章建築，因此主動通報縣府建設處前往稽查，並裁處，在昨天上午將該棟鐵皮屋拆除。

警方表示，賭博或毒品犯罪集團最愛承租類似的鐵皮違建物，主因是可以短租，房東也不會過問太多，通常3天到7天就會換據點，這種違章的鐵皮屋成為犯罪集團最搶手的地方，因此警方在查獲犯罪後，也會主動報相關單位稽查並將其拆除，遏止犯罪橫行。

警方也提醒，房屋所有人不得將自有建築物出租給不法分子違法使用，避免造成社會治安疑慮，警方將持續擴大追查，查緝犯罪不法行為，同時結合縣府聯合稽查小組，斷絕槍枝、毒品、詐欺、賭場等犯罪集團空間，以有效預防犯罪。