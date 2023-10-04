美股重挫，拖累台股走勢，台股今（4日）以16419.48點開出，隨後下跌將近200點，權值股台積電下殺9元，觸及520元，緯創、廣達跌逾2%，八大類股一片慘綠。

台股昨（3日）下跌102.97點，收在16454.34點，成交值為2557.15億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超183.08億。自營商賣超41.52億，投信買超16.01億，外資及陸資賣超157.57億。

美國就業市場並未衰弱，推升美國公債殖利率，10年期殖利率創16年新高，聯準會為了控制通膨數字，繼續維持高利率的機率上升，使得周二美股重挫，道瓊下跌430.97點（或1.29%）至33002.38點，那斯達克指數跌248.31點（或1.87%）至13059.47點。

標普500指數跌58.94點（或1.37%）至4229.45點，費城半導體指數挫低72.27點（或2.10%）至3376.58點，台積電ADR下殺2.24美元（或2.56%）至85.41美元，整體走勢相當疲弱。