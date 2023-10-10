Fed副主席傑佛森（Philip Jefferson）在美國商業經濟協會上發表談話時指稱，即使美國通膨依然偏高，不過最近美債殖利率上升可視為對經濟的潛在抑制，促使Fed在評估未來政策路徑時必須謹慎行事。

此外達拉斯聯準銀行總裁羅根（Lorie Logan）也提到，如果長債殖利率是因為期限溢價上升而保持較高水平，進一步升息的必要性就可能降低。但是如果是經濟強勁導致長期利率上升，聯準會恐怕需要採取更多行動來讓通膨降溫。

期限溢價是指長債殖利率高出短債殖利率的幅度。該溢價反映投資者預期買進長債所需獲得的補償。

羅根還表示，最近的通膨進展雖然令人振奮，但要確信通膨能以持續與及時性的方式回落到2％的目標，現在還言之過早。她強調為了恢復價格穩定，繼續保持緊縮的金融條件仍有必要。因為對她而言，高通膨仍然是最重要的風險。

素有美國聯準會傳聲桶的華爾街日報記者Nick Timiraos認為，從羅根的言論，可看出最近美債拋售的原因，對於聯準會研判未來的政策走向非常重要。