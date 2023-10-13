小編今（13）日精選5件不可不知的國內外財經大事。因應AI伺服器訂單能見度明確，後市需求樂觀看增，台兩大雲端IT基礎設備原廠直銷（ODM-Direct）供應商緯穎及廣達，加速擴建非中地區伺服器產線，近日再傳新進度；其中緯穎於馬來西亞首建自有新廠已完成第一期後段組裝廠，廣達則再加碼美國加州的後段組裝新產線，同為日後AI伺服器訂單備戰。

【1】AI伺服器需求旺 緯穎、廣達急擴產

緯穎先前坦言今年營收表現將受到挑戰，但海外擴廠增產的步調不會停擺，尤在大馬新廠加入後，其於亞太地區建立一站式製造、服務和工程中心願景也得以實現。

廣達近年也對北美及東南亞加快布建產能，今年除了新增越南據點、建置新廠，近日也針對美國廠區擴建新產能。

【2】美通膨續降Fed鴿聲嘹亮 市場篤定11月不升息

美國9月消費者物價指數（CPI）年增率超出預期達3.6％，但與前月持平在3.7％，核心CPI年增率更降到4.1％，創2021年以來新低。美國通膨維持降溫，市場更篤定聯準會11月例會不會升息。

【3】國內對以曝險1,788億 9成集中壽險業

以巴爆發軍事衝突，金管會緊盯金融業對以色列的曝險部位。金管會12日公布，至8月底銀行、保險、證券三業對以色列的曝險，合計達1,725.77億元，投信基金投資部位則曝險62.15億元，目前銀行已提列2.27億元的評價損失，較去年同期微幅增加，曝險最多的壽險業多是投資以色列公債，目前付息正常。

【4】美晶片禁令 台積可望再豁免一年

繼日前韓國三星電子、SK海力士傳出獲得美國給予無限期延長豁免，得以對其大陸工廠出口晶片製造設備後，知情人士披露，台灣「護國神山」台積電也有望再獲美方給予一年期豁免，即台積電大陸廠可繼續訂購美國製造設備，穩定其大陸生產業務。

【5】德老牌勃肯鞋掛牌首日 跌破發行價

德國百年老牌勃肯鞋（Birkenstock）11日進行股票首次公開發行（IPO），掛牌首日股價重挫近13％，反映投資人對新上市股票態度謹慎。12日的美股早盤，勃肯鞋股價止跌回穩，上升0.75％，報40.5美元。