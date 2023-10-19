美國擴大禁止AI晶片輸陸的範圍，後續影響持續發酵，周三輝達仍下跌超過3%，衝擊台股走勢，今（19日）以16416.54點開出，隨後下跌逾50點，權值股台積電法說會今登場，早盤小漲4元，觸及544元，AI族群仍疲弱，廣達、緯創跌逾2%。

以巴衝突越演越烈，國際情勢仍動盪，美股周三全面收黑，道瓊下跌332.57點（0.98%）至33665.08點，那斯達克指數挫低219.44點（或1.62%）至13314.30點，標普500指數跌58.60點（或1.34%）至4314.60點，費城半導體指數下跌61.22點（或1.76%）至3413.45點。

台股昨（18日）下跌201.64點，收在16440.91點，成交值為3484.23億。三大法人同步賣超，合計賣超189.91億。自營商賣超77.39億，投信賣超29.01億，外資及陸資賣超83.51億，AI族群受美國擴大禁止AI晶片輸陸影響，全面重挫。