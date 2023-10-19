居民抗爭台積電龍潭科學園區三期設廠喊卡，中南部縣市紛紛招手歡迎轉進，台積電持開放態度，今說「都不排除」。至於換址後，並不影響1奈米製程進度。至於美國的亞歷桑納廠進度目前則樂觀，也有挑戰，最新完工時程落在2025年上半年。

目前雲林、嘉義、高雄等地方都已喊話歡迎台積電去設廠，以2奈米廠已在新竹寶山、高雄楠梓產業園區來說，現在看中科擴建二期、高雄廠都仍有土地，是否可能改去這些地方，台積電發言人黃仁昭回應：「都不排除」。會再跟園區管理局持續討論。

對於土地未溝通好就宣布，傳出台積當初是被動配合政府選情演出，趕鴨子上架。台積電解釋，公司是科學園區租戶，有需求管理局它們就會去看有哪些土地，供他們評估，龍潭也是這樣，跟政府與園區管理局一直有在討論。

有立委要求政府趕快協助，否則會恐延誤1奈米晶圓在2028年投產，黃仁昭是否認公司講過1奈米要在2028年前說法，說放棄龍潭設廠，不會影響到1奈米製程規劃。

另外，美國亞歷桑那廠先前遇到該州建築工會等團體反彈，黃仁昭則釋出樂觀訊息，說現在建廠比較順利，但不代表完全沒挑戰，會持續克服。

該州貿易建築工會有10個，他表示相關溝通都很正面 ，目前地方基礎建設，像是水電、機器裝機等，都有比較好的進展，最新預定可在2025年上半年即完工。