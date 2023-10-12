美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀要，顯示出聯準會官員的謹慎態度，促使投資人相信利率將維持穩定，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數揚升65.57點或0.19%，收33804.87點。
標準普爾指數上漲18.71點或0.43%，收4376.95點。
那斯達克指數上揚96.84點或0.71%，收13659.68點。
費城半導體指數上漲25.75點或0.73%，收3537.83點。（譯者：陳正健）1121012
美國聯邦準備理事會（Fed）公布上次會議紀要，顯示出聯準會官員的謹慎態度，促使投資人相信利率將維持穩定，美股主要指數今天收高。
道瓊工業指數揚升65.57點或0.19%，收33804.87點。
標準普爾指數上漲18.71點或0.43%，收4376.95點。
那斯達克指數上揚96.84點或0.71%，收13659.68點。
費城半導體指數上漲25.75點或0.73%，收3537.83點。（譯者：陳正健）1121012
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