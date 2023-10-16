儘管美債殖利率攀升與中東緊張局勢升級，令投資人情緒緊張，但面臨即將到來的超級財報季，市場情緒顯然緩和許多，激勵美股周一早盤開高走高，道瓊工業指數更一度大漲近400點。

截至台北時間16日晚間11點40分，道瓊工業指數上漲335.35點（或1.00%），暫報34005.64點；那斯達克指數上漲143.16點（或1.07%），暫報13550.40點；標普500指數上漲44.26點（或1.02%），暫報4372.04點；費城半導體指數上漲47.45點（或1.37%），暫報3500.42點。

5大科技巨頭中，僅蘋果走跌，早盤小跌0.26%，谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜與臉書母公司Meta皆漲逾1%。半導體類股普遍走強，輝達漲1.08%，超微漲近2%，台積電ADR漲1.04%，聯電ADR漲2.89%。

巴克萊分析師Ajay Rajadhyaksha表示，企業財報與美國聯準會（Fed）的鴿派利率政策立場在短期內料給投資人帶來樂觀情緒，「短期內，我們預計公債與股票將維持區間交易。公債殖利率的波動與中東緊張局勢拖累了風險資產，但應該會被財報與溫和的Fed言論所抵銷」。