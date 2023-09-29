上銀智慧機器手實作競賽每年吸引全國對機器人感興趣的青年好手參賽，今年度比賽由台灣科技大學電機工程系碩一生黃柏笙與不分系大二生周佑澤組成的「下一隊」，在智動裝杯、智動裝袋及智慧撞球比賽項目中，全獲冠軍，共獲頒新台幣27萬元獎金，而黃柏笙已連續3年在智慧撞球獎項奪冠，他特別感謝擔任指導教授的台科大應用科技學士學位學程吳國彰老師的教導與協助。

上銀智慧機器手實作競賽，自97年起舉辦迄今已進入第15屆，辦理比賽的最主要目的是激發與鼓勵國內年輕學子針對機器手臂進行研發及創意應用。

今年度競賽在「智動裝杯」、「智動裝袋」以及「智慧撞球」3項目中，均出現不同於以往的困難題目。其中，「智動裝杯」內容為模擬工廠出貨或無人飲料店的情況，使用機器手臂拿取杯、蓋後，裝取一定水量，再取到出貨區。「智動裝袋」要利用機器手臂打開摺好的紙袋，再將裝了3種物料，包括鋁箔包飲料、鋁箔袋食品、光滑表面的橢圓形食品放入，共須完成4袋。「智慧撞球」則是從原先輪流出桿共10桿，改為每隊2分鐘，需要優化影像處理速度，加快效率。

比賽結果最值得關注的是，應用組的智動裝杯及智動裝袋項目，亞軍及季軍均從缺，坐穩冠軍寶座為已經連續3年奪冠的黃柏笙。

黃柏笙表示，他其實不會實際敲桿打撞球，只是懂得運用影像處理程式及機器手臂等軟硬體整合，操作機器手臂擊打撞球。而上銀智慧機器手實作競賽以往都偏重在程式能力，但今年較著重在硬體的機構設備，處理複雜的機器手臂動作，因此非常感謝上銀科技在賽前借出機器手臂讓團隊練習，始能游刃有餘。也謝謝指導教授吳國彰老師提供3D列印、雷射切割等實驗室設備，以及時常分享業界經驗，讓他受益匪淺。

黃柏笙分析，競賽當下跟實驗室的環境不同，導致許多團隊無法因地制宜以及調整分工，而他在賽前親力親為、要求嚴謹的時常思考各種可能，並經過多次沙盤推演，才能每次比賽跟不同隊友盡速培養默契，屢創佳績。

吳國彰指出，每年都在暑假看黃柏笙準備比賽，即便是面對主辦方每次精心設計的不同難題，也總能舉重若輕，用最簡潔且有效的方法，提出最佳解決方案。這樣的能力，是黃柏笙本身的才能加上努力而來，身為指導老師，反能從學生身上學習，並看到一個技職生的完美模版：「擁有實現其務實想法的整合技術能力學生」，這也是一直以來的教學目標。