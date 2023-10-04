ISSF台灣競技疊杯代表隊6日赴韓參賽，被稱為「疊杯公主」的黃宥寧，被視為世界總冠軍的大熱門。（台灣疊杯運動聯盟提供／羅浚濱新竹傳真）

ISSF台灣競技疊杯代表隊6日赴韓參賽，選手吳宜隆共奪得96座冠軍，在本屆世界盃被視為男子組總冠軍的大熱門。（台灣疊杯運動聯盟提供／羅浚濱新竹傳真）

2023年ISSF世界盃競技疊杯錦標賽，10月7、8日2天在韓國大田登場，被視為奪冠大熱門的台灣隊，派出24位選手與6位教練參賽，選手年齡最大24歲，最小9歲，大部分來自新竹縣市，誓言全場不分齡將以奪下20金為目標，把世界總冠軍的最大獎項帶回台灣！

中華民國疊杯運動協會理事長也是ISSF國際疊杯運動聯盟台灣執行長的吳鳳文表示，台灣隊在上屆亞洲賽表現優異共奪下16金，在渡過漫長疫情後，協會隨即開始籌畫這次世界賽中華台北代表隊組訓事宜，選手大都來自新竹縣市，期盼能夠更上一層樓。

吳鳳文特別介紹就讀暨大附中的黃宥寧，憑藉優異疊杯天賦及清秀外型，被稱為「疊杯公主」，在台灣比賽成績極為亮眼，即便首度參與世界級賽事，仍被視為世界總冠軍的大熱門，期盼展現「初生之犢不畏虎」氣勢，為台灣奪得世界總冠軍。

就讀國立體大的吳宜隆，生涯共奪得96座冠軍，更突破無數台灣、亞洲及世界紀錄，有著「台灣隊長」之稱，憑藉豐富的大賽經驗，在本屆賽會被視為男子組總冠軍的大熱門，也是最後一次披上國家隊戰袍上陣，期許能夠挑戰極限，再創榮耀。

吳鳳文指出，中華台北代表隊選手在這次世界賽，主要是由上屆亞洲盃錦標賽菁英選手組成，以吳宜隆、吳宜璇、江紫璿、呂沐芸、陸秉沂、胡依晴、張翌凱、陳威廷、陳佩君、李宥朋、鄭語心11位選手為核心主體，帶領13位台灣疊杯運動新生代選手來傳承國際賽經驗，期盼選手們在國際舞台上能夠繼續「贏戰世界、共創巔峰」，再一次讓世界看見台灣選手的優異表現！