走路是最生活化的運動，「日行萬步」被廣為宣傳具有健康效益，不過一項刊登在國際期刊的研究指出，每天步行8000步，罹患心臟病的風險就會減半。研究並指出，每個人的最佳運動步數取決於年紀，尤其對於60歲以上者步行8000步，對於心臟健康的保護更大。

腎臟科醫師江守山在其臉書表示，根據刊登在《循環期刊》(Circulation)的研究，每天步行8000步，罹患心臟病的幾率就會減半。這項研究是由馬薩諸塞大學阿默斯特分校分析了約2萬人的8項研究的數據。預防心臟病的最佳點為預防心臟病的最佳點是每天步行6000到8000步，與僅步行2000步或更少的人相比，達到這一目標的人患心臟病的可能性降低了50%。

該研究指出，步行的好處在60歲或以上的人群中是顯而易見的，且隨著步數增加，身體的健康風險會逐漸減少，直到趨於平穩。

研究團隊、馬薩諸塞大學阿默斯特分校的研究人員說，對於久坐不動、每天走路少於2000步的人而言，每天至少要步行6000步，這似乎是心臟病風險開始急劇下降的關鍵點，隨著步行數字增加，健康風險繼續減少，也就是，平常步行數字最少的人，一旦增加步行數字，獲得的健康效益最大。

該研究並認為，影響心臟健康的因子是步數，而非走路的速度，只要步行數字相同，走得快的人並沒有比那些更悠閒的人更能降低心臟病風險。