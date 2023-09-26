想要有好的睡眠狀態，除了睡足6到8小時外，睡姿也是重要關鍵。對此，台北中山醫院家醫科主治醫師陳欣湄指出，若有胃食道逆流困擾者，建議應往左側睡，可降低發作機率；有慢性心臟疾病的人，則應往右側躺，有助減少壓迫。至於同時符合上述2問題者，她推薦不妨嘗試美國NASA的零重力睡姿，有助提升睡眠品質。

陳欣湄在《健康2.0》節目上提到，基本上失眠可分成3種，一種是怎樣都睡不著，頭腦不斷在想事情；另一種是常睡到一半突然不知為何醒來，之後就再也無法入睡；最後一種是提早醒來，尤其常發生在長輩身上，平均睡眠較短。其中針對睡到一半突然醒來者，她表示，其實就很適合透過睡姿來預防睡眠問題。

陳欣湄進一步闡述為何會發生睡眠中斷？她指出，有2種常見原因，其一是胃食道逆流。當睡到一半，胃酸往上逆流，會產生胸悶不適感，進而導致睡眠中斷。此時可利用身體的生理機制，也就是胃有個曲度，是往人體的左邊，因此，若往左側順著曲度睡，就能降低胃食道逆流發生的機率。

另一種原因，陳欣湄說，由於慢性心臟病患者心臟負擔較大，也可能睡到一般發生很喘的情況，導致睡眠中斷。她指出，心臟位在人體胸腔左邊，若要在睡覺時讓心臟壓力比較小，就應該往右側躺，有助減少壓迫。

然而，若有胃食道逆流又合併心臟問題者，該怎麼睡比較好？陳欣湄推薦，不妨嘗試美國NASA的零重力睡姿，其有一個嚴謹的角度，但大致上邏輯為，將床墊的枕頭墊高，讓頭部往上一點；腳部則再墊一個枕頭，令其高一點，即模擬零重力的狀態，此睡姿不僅能預防胃食道逆流，也能減輕心臟負擔。