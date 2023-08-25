國人每4人有1人有胃食道逆流的困擾，但不少人苦於始終治不好，醫師表示，胃食道逆流的原因眾多，主要有5原因，包括唾液分泌太多、食道蠕動功能異常、胃酸分泌過多等，胃食道逆流門診中，常見很多四處求醫無效的患者，但只要能與醫師良好溝通、診斷治療，就能終結胃食道逆流的困擾。

胃腸肝膽科醫師詹宜學在其臉書表示，對於胃食道逆流患者，通常醫師都會開「氫離子幫浦阻斷劑」來抑制胃酸過度分泌，但有些人總是好不了，這時若能正確找出造成胃食道逆流的成因，才能對症下藥，不再困擾。

他表示，胃食道逆流可能原因有5種：

1. 唾液分泌問題，即口水分泌太多，造成吞嚥困難。

2. 食道蠕動功能異常：例如食道弛緩不能症、無效性食道蠕動異常、食道無收縮、胡桃鉗食道、散佈性食道痙攣、下食道括約肌高張壓。

3. 橫隔膜疝氣。

4. 胃酸分泌過多。

5. 胃排空延遲。

他表示，若非胃酸分泌過多，只是用制酸劑就無法徹底治療，因此需要病人和醫師的良好溝通、配合檢查，就一定能解決胃食道逆流的困擾。