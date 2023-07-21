一名50歲男子因反覆腹脹而就醫，檢查結果顯示，大腸與胰臟均正常，但有遠端十二指腸(即小腸的一部分)腫瘤。醫師表示，小腸腫瘤絕大多數為良性，會出現貧血、體重減輕、腹脹腹痛、食慾差等症狀，若出現類似症狀卻找不出病因，可藉由小腸膠囊內視鏡檢查。治療方式則以手術切除小腸腫瘤。

胃腸肝膽科醫師詹宜學在其臉書表示，上述男子因為反覆腹脹、上腹疼痛，已影響其工作和生活，產生嚴重的疼痛、難受的無助感，所以就醫進行「全腸道健康檢查」。檢查結果為，胃鏡：男子有嚴重胃潰瘍、胃息肉，但無幽門桿菌感染。

大腸鏡則顯示為正常；胰臟內視鏡超音波也顯示胰臟功能正常。不過小腸膠囊內視鏡檢查顯示，男子有遠端十二指腸腫瘤。臨床症狀會出現缺鐵性貧血、體重減輕、腸阻塞(食慾變差、腹脹、肚子痛)。

十二指腸為小腸的一部分。詹宜學表示，大多數的小腸腫瘤為良性，僅少數(約1~2%)為惡性，目前診斷工具以膠囊內視鏡為最有效的檢查方法，電腦斷層則可以輔助增加準確度。

他表示，由於大腸鏡無法檢查小腸有無腫瘤，但民眾也無需太過擔心。但大家也不需要過度擔心焦慮，若有下述症狀，可與醫師討論是否需要做小腸檢查。

1. 長期腹痛，反覆胃腸鏡檢查仍找不出原因。

2. 慢性貧血，造成喘、疲勞。

3. 排便習慣改變。

4. 長期消化不良、體重減輕。

5. 黑便、血便卻找不到原因。