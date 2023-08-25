關節退化是最常見的關節問題，許多人得知罹患退化性關節炎後，往往會自發地降低活動量，復健科醫師表示，這是最糟的處理方式，運動反而是最佳的治療方式，不會導致膝蓋關節磨損，反而能減輕磨損、增進功能，甚至可避免關節手術。

復健科醫師王思恒在其臉書「一分鐘健身教室」表示，許多人在被確診為退化性關節炎，常不自主地少出門、少走動，「這樣的方式或許能避免短期疼痛，但卻會加速肌力、關節，甚至身心健康的加速衰退。」因此，千萬別勸關節退化的人「多休息」。

他並分享一篇刊載於《美國國家醫學圖書館》（National Library of Medicine）的研究「運動對膝關節炎的益處和機制」。該研究指出，越來越多的證據顯示，運動可以改善膝蓋退化的不適感，例如可改善患者的僵硬、疼痛與肌肉無力。

王思恒表示，該篇研究提及走路、慢跑、舞蹈、球類運動、太極、八段錦、重量訓練、瑜珈、水中運動。但事實上，只要能依照循序漸進的原則，從少量、低強度的運動開始，沒有不適合關節炎患者的運動。關節炎患者開始運動時難免會有些卡卡不舒服，請切記疼痛不代表「做錯了」，如果不適感不影響動作執行，且在一天內消失，請可放心繼續運動。