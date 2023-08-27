苑裡全民運動館確定將在中正國小對面、中正社區活動中心旁的公有縣地興建。（李京昇攝）

苗栗縣長鍾東錦之前宣布在苗南地區的苑裡鎮、苗北地區的頭份市各設置1座全民運動館。頭份市已經選定以市立游泳池整建，至於苑裡鎮經過多次會勘選址，最終定案落腳在苑裡鎮中正國小對面公有地。縣府水利處27日指出，苑裡全民運動館總經費約2.4億元，目前進入細部設計，工程預計10月公開上網招標。

苑裡全民運動館規畫選址，經過苑裡鎮公所兩次協調會與問卷調查，並由苑裡鎮長劉育育、縣府水利處長楊明鐃與多位地方民代等人現勘後，確定將在中正國小對面、中正社區活動中心旁的公有縣地興建。

縣府初步規畫，在占地約2291平方公尺，建設地上2層、地下1層的全民運動場館，將設置羽球場、體健中心、綜合球場等運動空間，並有地下停車場，其中羽球場可機動調整為籃球場、排球場使用，總工程經費約2億4480萬元，以縣府統籌分配稅款支應。

楊明鐃表示，苑裡全民運動館興建案，預計在9月底前完成細部設計，並舉行地方說明會，若鄉親沒有意見，預計10月底公開上網招標，最快今年底前就可動工。另外，地方提及場館路段有多個交岔口，將跨局處檢討，提出配套措施因應。