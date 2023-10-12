這些人不適合服用魚油(製圖/中時新聞網)

一名男子某次肚子稍微被碰撞，當下不以為意，未料2天後，腹部劇痛不已而掛急診，超音波檢查發現，男子的肝、腎間有出血現象。醫師詢問後才知，男子因平常有服用大量魚油的習慣，而魚油有抗凝血功能，使其僅是小擦撞都容易導致內出血。醫師表示，魚油具有抗凝血功能，若人大量服用加上碰撞容易導致內出血，民眾使用時必須有此認知。

肝膽胃腸科醫師陳炳諴在《醫師好辣》節目中表示，上述男子平常重視養生，到其門診均因胃食道逆流困擾，日前男子因肚子發生小擦撞，2天後腹部劇痛，緊急掛急診，急診人員先幫男子照X光檢查，未發現異常，超音波檢查則發現，男子的肝臟、腎臟間有出血現象，這才發現男子有內出血問題。

陳炳諴表示，男子轉述，當下肚子只是稍微被撞到，幾乎沒什麼感覺，因而不以為意，未料2天後腹部劇痛到無法忍受，必須掛急診，顯示其疼痛感之強烈。經詢問才知，男子因重視養生，會服用高劑量魚油保健品來預防心血管疾病。後來男子停用魚油，並住院數天觀察，再做超音波檢查，已無內出血問題。

他表示，魚油因具有抗凝血功能，且原料來自魚類，因此有5類人不適合服用，包括抗凝血功能異常、生產前後、有服用抗凝血劑、對魚類過敏、有心律不整、近期須手術者。

食藥署曾指出，如患有心血管疾病、正在服用抗血小板劑或抗凝血劑的病人，若也食用魚油、海豹油或維他命E等保健類食品，有文獻顯示可能影響人體凝血功能，增加出血風險。