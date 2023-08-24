44歲的重度血友病患者陳先生去年底接受台中榮總一次性同時雙膝關節置換手術，從跛腳變勇腳。（台中榮總提供／馮惠宜台中傳真）

44歲的重度血友病患者陳先生，自小飽受自發性關節內出血造成雙膝嚴重關節炎所苦，近年更是膝蓋彎曲角度只有20度，不能蹲也不能伸直，連蹲馬桶如廁都有問題，且疼痛如影隨行，去年底接受台中榮總一次性同時雙膝關節置換手術，如今膝蓋活動度回復到90度，從跛腳變勇腳。

台中榮總骨科部主任王舜平指出，出生在金門的陳先生，年輕時即被診斷為重度A型血友病，經常發生自發性關節內的出血，在沒有全民健保給付的時代，血友病藥物費用相當昂貴，病患無法規則接受第8凝血因子的預防注射治療，在20幾歲關節就損壞嚴重，導致關節軟骨持續破壞，造成雙膝嚴重關節炎，雙膝腫脹變形，關節活動受限，需要靠拐杖助行，已經嚴重影響日常生活功能。

陳先生坦承，自己20多歲就膝關節有問題，後來演變成不能久站、走一步就痛一步，也因為彎曲角度只有20度，從事燒烤業的他連蹲下搬東西都有困難，但過去所有的醫師都說，要膝關節完全磨損後才能開刀，幸好遇到台中榮總醫療團隊，手術後真的差很多，雖然目前仍努力復健，但至少不會站著也痛，坐著也痛，生活品質大為提升。

王舜平說，血友病是由於基因缺陷引起凝血因子缺乏的遺傳性疾病，容易導致關節出血，而多次關節出血會導致血友病關節病變，進而造成滑液膜增厚、關節軟骨破壞、周邊肌肉及軟組織攣縮，嚴重者需要接受關節置換，陳先生就是很典型的個案。

王舜平說，在術前醫骨科、血友病中心以及復健科等醫療團隊制定了一系列治療策略，在病人的同意下，決定進行「一次性」雙膝關節置換手術，1次住院療程同時處理雙膝關節的問題，重建陳先生雙下肢功能，減少病人多次住院手術的痛苦及花費，手術至今已經10個月，目前病人恢復良好，行走時已經無須枴杖助行，如今已順利回到職場，重拾工作能力，成功重建生活。

王舜平說「一次性」雙膝關節置換手術雖然比較大，但對於年輕的血友病患而言可比較快恢復功能，會是較佳的選擇。根據全國的調查顯示，1995-2011年之間996位血友病患中，7.5％的病患接受全膝關節置換，平均住院天數為14天，而只有6位病患接受「一次性」雙膝關節置換手術，陳先生更是術後7天就出院。