44歲的重度血友病患者陳先生，自小飽受自發性關節內出血造成雙膝嚴重關節炎所苦，近年更是膝蓋彎曲角度只有20度，不能蹲也不能伸直，連蹲馬桶如廁都有問題，且疼痛如影隨行，去年底接受台中榮總一次性同時雙膝關節置換手術，如今膝蓋活動度回復到90度，從跛腳變勇腳。
台中榮總骨科部主任王舜平指出，出生在金門的陳先生，年輕時即被診斷為重度A型血友病，經常發生自發性關節內的出血，在沒有全民健保給付的時代，血友病藥物費用相當昂貴，病患無法規則接受第8凝血因子的預防注射治療，在20幾歲關節就損壞嚴重，導致關節軟骨持續破壞，造成雙膝嚴重關節炎，雙膝腫脹變形，關節活動受限，需要靠拐杖助行，已經嚴重影響日常生活功能。
陳先生坦承，自己20多歲就膝關節有問題，後來演變成不能久站、走一步就痛一步，也因為彎曲角度只有20度，從事燒烤業的他連蹲下搬東西都有困難，但過去所有的醫師都說，要膝關節完全磨損後才能開刀，幸好遇到台中榮總醫療團隊，手術後真的差很多，雖然目前仍努力復健，但至少不會站著也痛，坐著也痛，生活品質大為提升。
王舜平說，血友病是由於基因缺陷引起凝血因子缺乏的遺傳性疾病，容易導致關節出血，而多次關節出血會導致血友病關節病變，進而造成滑液膜增厚、關節軟骨破壞、周邊肌肉及軟組織攣縮，嚴重者需要接受關節置換，陳先生就是很典型的個案。
王舜平說，在術前醫骨科、血友病中心以及復健科等醫療團隊制定了一系列治療策略，在病人的同意下，決定進行「一次性」雙膝關節置換手術，1次住院療程同時處理雙膝關節的問題，重建陳先生雙下肢功能，減少病人多次住院手術的痛苦及花費，手術至今已經10個月，目前病人恢復良好，行走時已經無須枴杖助行，如今已順利回到職場，重拾工作能力，成功重建生活。
王舜平說「一次性」雙膝關節置換手術雖然比較大，但對於年輕的血友病患而言可比較快恢復功能，會是較佳的選擇。根據全國的調查顯示，1995-2011年之間996位血友病患中，7.5％的病患接受全膝關節置換，平均住院天數為14天，而只有6位病患接受「一次性」雙膝關節置換手術，陳先生更是術後7天就出院。
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