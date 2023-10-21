缺乏維生素D壞處很多，小朋友缺維生素D可能生長遲緩、牙齒柔軟，大人則可能骨質疏鬆、蛀牙。營養師Ricky表示，容易缺維生素D的5類人分別是母乳喂養的嬰兒、老年人、患有脂肪吸收不良的人、少曬太陽的人與皮膚黝黑的人。並分享4招補充維生素D，包括曬太陽、吃鮭魚、蛋黃和菇類。

Ricky在IG上分享，維生素D是種脂溶性維生素，可透過曬太陽產生，而維生素D最重要的就是能幫助身體調節鈣與磷的吸收，如果平常陽光照射不足、飲食攝取不夠，小朋友缺乏維生素D可能導致生長遲緩、牙齒柔軟；成人缺維生素D恐影響骨密度、可能出現蛀牙問題，還會增加骨質疏鬆的風險，也會讓老年人摔倒骨折的風險大增。

Ricky表示，容易缺維生素D的族群有5類，分別是母乳喂養的嬰兒、老年人、患有脂肪吸收不良的人、很少曬太陽的人以及皮膚黝黑的人。其中很多人會好奇皮膚黝黑的人怎麼會上榜，但這是因為皮膚黝黑的人，因為表皮層有大量黑色素，會降低皮膚從陽光中產生維生素D的能力。

Ricky也進一步分享補充維生素D的4招，首先就是陽光，多曬太陽，身體自己就能產生維生素D，建議大家每周至少1天，趁著太陽還沒下山到公園散步；再來就是可以吃鮭魚，因為鮭魚含有多種營養，其中Omega-3脂肪酸，具有抗發炎的作用，不僅可以抑制身體的發炎反應，對腦部發育、心臟和免疫系統都很好。

Ricky也說，很多人吃蛋只吃蛋白，而不吃蛋黃，但適量補充蛋黃很重要，因為蛋黃除了脂肪，也含維生素與礦物質，而每顆雞蛋的維生素D含量都不同，因為這會受到陽光照射程度與雞飼料中的維生素D含量影響。有研究指出，在使用相同飼料的狀況，飼養在戶外的雞生下的蛋，比在室內養的雞，蛋黃維生素D含量高3到4倍。

Ricky表示，另一個可以補充維生素D的食物就是菇類，而菇類的維生素D也是透過陽光的照射而產生，因此，在生長中有照射到陽光的菇，維生素D含量相對會更高喔！