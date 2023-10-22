一名70多歲婦人，因半夜起來上廁所不慎跌到而嚴重骨折，住院開刀治療近1個多月才能下床，進一步抽血檢測發現，體內維生素D嚴重不足，被懷疑是患有內科疾病所致。經轉診檢查，最終確認有肝硬化問題，此結果也讓患者大感意外。醫師表示，慢性肝病不會有明顯症狀，疏於治療和保養，就會陸續出現各種併發症，像是維生素D、鋅離子缺乏，就是常被忽略的問題。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在臉書專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」發文表示，先前收治一名從骨科轉診過來的70多歲女性患者，對方半夜起來上廁所時不慎跌倒，造成骨盆和大腿骨嚴重骨折，住院開刀治療近1個多月才能下床。然而，他提到，當時骨科醫師很納悶，雖該患者有些年紀，但應該不至於單純跌倒就造成如此嚴重傷害。

後續便幫該名婦人進一步做骨密度檢查，結果發現在腰部脊椎和大腿骨關節都有嚴重的骨質疏鬆，密度負3以下。錢政弘提到，骨科醫師再抽血發現維生素D只有10.3，屬於嚴重不足，懷疑是內科疾病所致，於是安排轉診檢查。

錢政弘說明，維生素D缺乏的原因跟少曬太陽、吃素、肝病、腎病或腸胃吸收不良有關，由於該患者的腎功能正常，推測是肝出了問題，在超音波檢查確認後，果真有肝硬化情形。而對於這樣的結果，患者感到相當意外，多年來她從不覺得自身肝不好，無法理解怎一檢查就有肝硬化。

錢政弘指出，其實像這樣的案例並不少見，有些病患是在年輕時有病毒性肝炎感染不自知，沒有接受治療；或是長期工作過勞，導致肝臟在年輕時就纖維化或硬化。他表示，由於慢性肝病不會有明顯症狀，在疏於治療和保養下，導致後來肝硬化的各種併發症陸續出現，如維生素D、鋅離子缺乏，就屬常見被忽略的問題。