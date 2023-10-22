骨質疏鬆是老化最常見的病症之一，很多人都會藉由補鈣來預防它發生，但這樣做真的有效嗎？對此，營養師林冠良表示，想防止骨鬆上身，其實重點在於維持或加強肌肉，若肌肉不夠強，骨頭一樣不會健康到哪裡去。此外，他還提到，骨頭的原料，絕非吃鈣質就夠了，還需要補充足夠的鎂、油脂及曬太陽。

林冠良在臉書專頁「林冠良營養師Siin」發文解釋，骨頭外部包覆的是肌肉，所以骨頭再硬，外面那層肌肉若不夠強，骨頭一樣不會健康到哪裡去，甚至還很容易流失。因此，想要預防骨質疏鬆，他強調，其實重點在於維持或加強肌肉。

林冠良接著指出，當加強肌肉，把骨頭包覆得更好的同時，骨頭也可因為訓練而加強密度，進一步減少發生骨質疏鬆的問題。此外，骨頭的原料並不是吃鈣質就夠，他提到，還需要透過3點來協助。

首先是補充鎂，林冠良說，鈣及鎂的比例應維持3比1至2比1，若食用每粒含300mg的鈣，最好裡面也含有100～150mg的鎂。其次是要吃足夠的油脂，若呈現缺乏的狀態，會不利維生素D的製造。其能幫助鈣質吸收，維持骨骼健康。

最後曬太陽也很重要，林冠良說明，最佳照射時間為上午10點至下午3點之間，每天5分鐘就很夠了；也不用裸曬，只要曬到一部分皮膚，如手臂即可。至於怕曬黑的話，他建議可塗防曬，不用擔心影響製造維生素D的效果。

談及若已確定罹患骨質疏鬆，林冠良強調，上述這些事項更要做，尤其是運動方面，但要注意量力而為，不要過於勉強。他也提醒，現在有很多快速減重方式會造成肌肉流失，可以預見這些人未來罹患骨鬆的風險，會大幅提升。