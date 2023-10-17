國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜17日出席苗栗縣團結誓師大會。（李京昇攝）

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜17日出席苗栗縣團結誓師大會，侯友宜拋出推動客家文化產業發展基金、客家語言發展法等政見，希望藉此推廣並重視客家文化，同時爭取客家族群認同。

侯友宜今天下午前往苗栗縣出席苗栗縣團結誓師大會，他說，苗栗縣一直以來需要很多資源與建設，但常常沒有得到相應，全台客家人口約占總人口數的1／5，他認為現在的中央政府根本對客家產業、文化都照顧不夠。

侯友宜表示，像是客家文化產業發展基金爭取很久，幾乎都沒有下文，他若當選總統將會投入1百億元成立客家產業基金，藉此發展客家產業跟文化，並讓更多客家文藝大師走到全台、走向國際。

另外，他認為客家語言在台灣也是非常重要，但客語在年輕族群逐漸流失，他覺得應該規畫相關法令，讓全台灣更重視客語，他上任總統一定會支持通過客家語言發展法，藉此推廣客語，並透過世界客家博覽會，讓客家文化向外發展，並讓青年朋友返鄉。

侯友宜說，他提出偏鄉長輩免健保費、取消巴氏量表等政見，民進黨就跟進實施，根本就是為了選舉而做，平常能做的政策都慢半拍，尤其民進黨參選人賴清德大開選舉支票，賴還稱要扮演兩岸和平使者，但眾所皆知賴清德是台獨工作者，賴心中沒有誠信、只有選票，這陣子蛋的問題要騙，現在連國家安全跟生命都要欺騙，這樣沒有政治理念的人，絕對不適合擔任總統；若把國家交給他，一定會促進兩岸和平，帶動雙方產業發展。