2024總統、立委大選進入最後3個月，選情逐漸白熱化，國民黨籍苗栗縣第2選區（山線）立委參選人、苗栗市長邱鎮軍，16日透過臉書發布文教政見，他提出「教育三軸」，盼推動中央統一補助國中小學免費營養午餐等政見，盼藉此為社會發展與國家競爭力奠定基石等願景。

邱鎮軍表示，他希望建立友善目完善的教育環境，首先要推動中央統一補助國中小學免費營養午餐，並推動修訂兒少四法，建立狼師惡師退場機制，反校園霸凌，同時爭取升級完全中學，進一步協助編制國立大學附屬中學。

他說，還要加教育經費預算，逐年降低學生學雜費，並推動學貸全面免息；爭取興建苗栗縣立圖書館總館；推動「弱勢學生助學計畫精進措施（校外租金補貼）暨新世代學生住宿環境提升計畫」，減輕大專校院弱勢青年學生校外租屋負擔；持續取老舊校舍更新，及各校耐震補強工程經費。

邱鎮軍表示，針對教育的重要性，是為社會發展及國家競爭力奠定基石，這是他對未來教育上的冀望，也是我未來將會努力爭取的方向。