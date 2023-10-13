苗栗大千醫院外科主任馮啟彥提醒，定期的乳房檢查可及早診斷與治療，幫助回復正常生活。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

近年因乳癌逐漸年輕化，在乳癌手術治療上，除了著重在病灶切除乾淨及存活率之外，手術後外觀改變也是病人相當在意的事情。苗栗大千醫院外科部主任馮啟彥指出，乳癌病人常因外觀改變產生心理陰影，甚至罹患憂鬱症，因此近年來乳癌醫學會也開始提倡乳癌手術合併乳房重建手術，改善病人術後的生理及心理素質。

近期，馮啟彥分別為50歲的張小姐、48歲的陳小姐、44歲的王小姐進行乳癌手術合併乳房重建手術，三位病人都是自行摸到硬塊而就醫，經檢查後發現為乳癌第二期，由於不適合執行乳房保留手術，且難以接受全乳房切除後「少」奶奶的外觀改變，因此建議她們在乳癌切除手術的同時，直接接受重建手術。術後三位病人恢復狀況良好，對於兩邊乳房的對稱性也非常滿意，並能回歸正常工作與生活。

馮啟彥進一步說明，乳癌早期的病人可以選擇乳癌手術合併乳房重建手術，可減少再次麻醉的風險及病人二次手術的痛苦與心理壓力。乳房重建手術的方法分為義乳植入法和自體組織重建法，其中以義乳植入法較簡單也較容易調整兩邊乳房的對稱性。

馮啟彥強調，現行乳房手術可採微創技術，加上目前的果凍矽膠植入物觸感及彈性絕佳，因此乳癌病人術後幾乎看不見傷口，又可維持乳房的外觀與彈性，對於日漸年輕化的乳癌病人是一大福音。

面對乳癌逐漸年輕化，馮啟彥提醒婦女定期接受乳房超音波檢查或乳房攝影檢查，才能及早診斷與治療，可降低乳癌治療的不適感，並盡早回復正常生活。